Quirinale, si tratta: fumata nera anche per la settima votazione (Di sabato 29 gennaio 2022) La notte non ha portato consiglio e la settima votazione per l’elezione del Quirinale, cominciata alle 9:30, va verso la fumata nera con la gran parte dei partiti di maggioranza che, dopo non aver partecipato alla prima chiama, si asterranno alla seconda, a parte Iv e Leu che lascia la scheda in bianco. Ma Matteo Salvini sembra affermare che e’ necessario un accordo tra i partiti che sostengono il governo per arrivare ad eleggere il presidente della Repubblica. Un vertice tra i big era previsto prima dell’avvio della votazione ma poi è stato aggiornato. “Il mio nome puo’ essere sul tavolo solo se rappresenta un momento di unita’ e di convergenza. L’Italia viene prima delle nostre ambizioni personali”, chiarisce all’ANSA uno dei quirinabili, Pier Ferdinando Casini. Gli altri candidati ... Leggi su ildenaro (Di sabato 29 gennaio 2022) La notte non ha portato consiglio e laper l’elezione del, cominciata alle 9:30, va verso lacon la gran parte dei partiti di maggioranza che, dopo non aver partecipato alla prima chiama, si asterranno alla seconda, a parte Iv e Leu che lascia la scheda in bianco. Ma Matteo Salvini sembra affermare che e’ necessario un accordo tra i partiti che sostengono il governo per arrivare ad eleggere il presidente della Repubblica. Un vertice tra i big era previsto prima dell’avvio dellama poi è stato aggiornato. “Il mio nome puo’ essere sul tavolo solo se rappresenta un momento di unita’ e di convergenza. L’Italia viene prima delle nostre ambizioni personali”, chiarisce all’ANSA uno dei quirinabili, Pier Ferdinando Casini. Gli altri candidati ...

Advertising

matteorenzi : Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una der… - riotta : Non so se andrà #Quirinale ma chiunque abbia lavorato con Elisabetta #Belloni sa che si tratta di una donna e una leader formidabile #occhio - acaitaliasati : RT @MinistroEconom1: Silvio Berlusconi ha deciso che d'ora in avanti sarà lui in prima persona a rappresentare Forza Italia nelle trattativ… - Massimo94238231 : RT @AntonioSocci1: Berlusconi fa sapere che ora tratta lui personalmente sul #Quirinale (bocciando la #Belloni). Ma non ha nulla da dire su… - smilypapiking : RT @conteDartagnan: Dopo le strabilianti performance di Selfini…Silvio revoca la delega al FelpaPig e tratta autonomamente ??????????????… -