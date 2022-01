Quirinale | Serracchiani e Malpezzi Pd | ' buon lavoro a guida saggia e sicura'

Advertising

Agenparl : Quirinale: Serracchiani, Italia continuerà ad avere guida saggia e sicura) - - Italia_Notizie : Metropolis Speciale Quirinale - 'Bene, bravo, bis'. Con Serracchiani e Boschi, Molinari, Giannini, Damilano e Serra - PES_PoA : RT @paolocalvano: Il @pdnetwork ha affrontato questo delicato passaggio per il #quirinale con responsabilità e coerenza, guardando innanzit… - paolocalvano : Il @pdnetwork ha affrontato questo delicato passaggio per il #quirinale con responsabilità e coerenza, guardando in… - robertovazzana : @pdnetwork @EnricoLetta @Montecitorio @serracchiani @SimonaMalpezzi @Deputatipd @SenatoriPD Da anni l #Italia e in… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Serracchiani

Il Dubbio

... Boschi, Bernini, Malpezzi,, Unterberger… - sale al Colle per implorare Mattarella di accettare la rielezione. Subito dopo arrivano alpure i presidenti di Regione, ...'I fatti di questi giorni dimostrano che, per il, le forzature non servono a nulla e che ... Il capogruppo del Pd alla Camera Deboraha anticipato che 'Mattarella ha ribadito il ...Roma, 29 gen "Buon lavoro Presidente. L'Italia intera è con lei. Con la sua guida saggia e sicura il Paese continuerà ad avere un punto di riferimento forte, di ...Sergio Mattarella è stato eletto Presidente della Repubblica. E’ stato raggiunto il quorum: 505 voti raggiunti durante lo scrutinio che ancora è in corso. Un lungo applauso accoglie nell’aula di Monte ...