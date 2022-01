Quirinale, senatrice Segre presente anche alla settima chiamata (Di sabato 29 gennaio 2022) La senatrice a vita Liliana Segre a Montecitorio partecipa alla settima votazione per il Quirinale. Sinora non ha mancato una chiamata la superstite dell'Olocausto, presidente della Commissione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Laa vita Lilianaa Montecitorio partecipavotazione per il. Sinora non ha mancato unala superstite dell'Olocausto, presidente della Commissione ...

Advertising

GiovaQuez : Il 30 gennaio 1944 venne deportata al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Dei 776 bambini italiani che a… - SkyTG24 : Le parole della senatrice a vita - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Segre: 'Una donna? Domanda cattiva a una vecchia befana come me'. La senatrice a vita rispond… - MircoJinchuriki : RT @peoplepubit: Per contrastare l’indifferenza, bisogna essere presenti, a se stessi e nei confronti di ciò che accade intorno a noi. Graz… - _flyarcangeli : RT @peoplepubit: Per contrastare l’indifferenza, bisogna essere presenti, a se stessi e nei confronti di ciò che accade intorno a noi. Graz… -