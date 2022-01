Quirinale | Salvini | “Lavoriamo per superare i veti”

Advertising

StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - ZanAlessandro : Salvini ha “bruciato” rovinosamente anche la candidatura della presidente del Senato, seconda carica dello Stato. C… - thomasgagliard1 : RT @Apndp: Certo poi qualche domanda,dopo la sbornia #quirinale,le vedove dattilografe (dalle vacche sacre della categoria all’ultimo condu… - ilfattovideo : Quirinale, Salvini: “Io sconfitto? Sono troppo generoso, qualunque mia proposta viene bocciata. Ora aspetto gli alt… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

... di cui era arbitra ma anche protagonista, e via subito a Palazzo Giustiniani con le chiamate ae Meloni che le dicono 'non è stata colpa nostra' e poi lì al Piccolo- tra le ...Dopo il flop sul nome di Casellati, la proposta di un presidente donna (avanzata dama condivisa anche da Conte), è possibile che anche quella di questa mattina sarà una chiama interlocutoria.Poi ciascuno ha fatto delle verifiche a casa sua". Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori del Pd. "Appena ciò è accaduto Salvini è uscito con la solita logica del 'sono io che do le carte'.Via alle 9.30 al settimo scrutinio per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Anche la sesta votazione si è chiusa con una ...