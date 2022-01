Quirinale, nuova giornata di passione. Verso il Mattarella bis. Casini: “Mio nome solo se unisce” (Di sabato 29 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – Il premier Mario Draghi ha avuto un colloquio di venti minuti questa mattina con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È opportuno resti al Quirinale “per il bene e la stabilità del Paese“, avrebbe detto Draghi al Capo dello Stato uscente e ai leader politici, che sta sentendo in queste ore. A questo punto crescono fortemente le probabilità che, facendo forza sulla sua riluttanza, Mattarella accetti di proseguire il mandato almeno di un anno, fino alle elezione politiche del 2023. In questo modo Draghi rimarrebbe premier. Al tandem Mattarella-Draghi apre anche Salvini. Rabbia di Fratelli d’Italia: Meloni, notoriamente contraria al bis del Presidente, sarebbe su tutte le furie. Già nel 2013 Draghi aveva sbloccato lo stallo sull’elezione del Capo dello Stato chiamando Giorgio ... Leggi su velvetmag (Di sabato 29 gennaio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – Il premier Mario Draghi ha avuto un colloquio di venti minuti questa mattina con il Presidente della Repubblica, Sergio. È opportuno resti al“per il bene e la stabilità del Paese“, avrebbe detto Draghi al Capo dello Stato uscente e ai leader politici, che sta sentendo in queste ore. A questo punto crescono fortemente le probabilità che, facendo forza sulla sua riluttanza,accetti di proseguire il mandato almeno di un anno, fino alle elezione politiche del 2023. In questo modo Draghi rimarrebbe premier. Al tandem-Draghi apre anche Salvini. Rabbia di Fratelli d’Italia: Meloni, notoriamente contraria al bis del Presidente, sarebbe su tutte le furie. Già nel 2013 Draghi aveva sbloccato lo stallo sull’elezione del Capo dello Stato chiamando Giorgio ...

