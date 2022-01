Quirinale, nuova giornata di passione. Casini: “Mio nome solo se unisce” (Di sabato 29 gennaio 2022) Settima votazione del Presidente della Repubblica, stamani 29 gennaio in Parlamento, dopo la nuova fumata nera di ieri per il Quirinale. A seguito del precedente siluramento della Presidente del Senato, Casellati, e delle nuove tensioni che si sono registrate tra gli schieramenti e all’interno delle stesse alleanze, le coalizioni stanno votando in ordine sparso. C’è attesa anche per il vertice di maggioranza e le trattative sono frenetiche. Impossibile che stamani sia eletto il nuovo Capo dello Stato: il Centrodestra si astiene mentre PD,M5S e Italia Viva votano scheda bianca. Quirinale, FI al vertice di maggioranza Per la prima volta Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, partecipa al vertice sul Quirinale tra i leader della maggioranza che sostiene il Governo Draghi, con Enrico Letta, Giuseppe Conte ... Leggi su velvetmag (Di sabato 29 gennaio 2022) Settima votazione del Presidente della Repubblica, stamani 29 gennaio in Parlamento, dopo lafumata nera di ieri per il. A seguito del precedente siluramento della Presidente del Senato, Casellati, e delle nuove tensioni che si sono registrate tra gli schieramenti e all’interno delle stesse alleanze, le coalizioni stanno votando in ordine sparso. C’è attesa anche per il vertice di maggioranza e le trattative sono frenetiche. Impossibile che stamani sia eletto il nuovo Capo dello Stato: il Centrodestra si astiene mentre PD,M5S e Italia Viva votano scheda bianca., FI al vertice di maggioranza Per la prima volta Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, partecipa al vertice sultra i leader della maggioranza che sostiene il Governo Draghi, con Enrico Letta, Giuseppe Conte ...

Advertising

VauroSenesi : #Quirinale #Salvini #KingMaker La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #29gennaio ??… - Agenzia_Ansa : È in corso a Palermo il trasloco del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Davanti alla sua casa sono al l… - VauroSenesi : + #QUIRINALE, #BERLUSCONI SI RITIRA + La mia nuova vignetta per @LeftAvvenimenti ?? - CerfGray_it : Il centro destra con forza Italia dentro è palesemente finito. Nascerà a breve la nuova balena bianca con… - MuscoVito : Io li capisco i grandi elettori, anch'io seguo tante trattative tra le mie personalità, per decidere il gusto della… -