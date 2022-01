Quirinale, Meloni: “Eleggere Mattarella è un’anomalia istituzionale. Centrodestra è da ricostruire, avvilente quello che è successo” (Di sabato 29 gennaio 2022) “Eleggere Mattarella, oltretutto al settimo scrutinio come ultima ratio, quasi come un candidato di risulta, cosa che considero irrispettosa, è un’anomalia. E credo sia nella responsabilità di Fratelli d’Italia dover salvare la faccia a decine di milioni di italiani che votano Centrodestra”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni parlando con i cronisti fuori Montecitorio. Meloni ha parlato di “un’anomalia sul piano istituzionale di un Parlamento delegittimato dal consenso e dal taglio dei parlamentari che rielegge un presidente uscente, fattispecie non vietata dalla Costituzione ma lasciata come ipotesi solo in caso di emergenza reale come la guerra. Tenteranno di cambiare la legge elettorale – ha aggiunto – tenteranno di cambiarla in senso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) “, oltretutto al settimo scrutinio come ultima ratio, quasi come un candidato di risulta, cosa che considero irrispettosa, è. E credo sia nella responsabilità di Fratelli d’Italia dover salvare la faccia a decine di milioni di italiani che votano”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgiaparlando con i cronisti fuori Montecitorio.ha parlato di “sul pianodi un Parlamento delegittimato dal consenso e dal taglio dei parlamentari che rielegge un presidente uscente, fattispecie non vietata dalla Costituzione ma lasciata come ipotesi solo in caso di emergenza reale come la guerra. Tenteranno di cambiare la legge elettorale – ha aggiunto – tenteranno di cambiarla in senso ...

Advertising

lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - ZanAlessandro : #Casellati, mandata allo sbaraglio dal centrodestra e da un #Salvini che le sta sbagliando tutte. Ha preso in giro… - LEBBY4EVER : RT @eziomauro: Quirinale. Salvini sposa il Mattarella-bis. Meloni: 'Scelta dei partiti per calcoli di opportunità. Il centrodestra va rifon… - Roxana90154179 : RT @aciapparoni: #Quirinale2022 === Meloni: barattato Quirinale per 7 mesi di stipendio = -