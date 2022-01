Quirinale, Mattarella è di nuovo capo dello Stato. Letta: “Bella giornata per Italia”. Terremoto nel centrodestra, Meloni: “La coalizione va rifondata” (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo una mattinata frenetica e interlocutoria si è aperta la strada per un altro settennato di Mattarella Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo una mattinata frenetica e interlocutoria si è aperta la strada per un altro settennato di

Advertising

Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - GioiaTorchia : RT @margheritarssi: Applauso tristissimo dopo il raggiungimento del quorum. La rielezione di #Mattarella è lo specchio di una classe politi… - LucaNigroTW : Questo giorno non è di un uomo solo. #Mattarella #Mattarellabis #presidenterepubblica #PresidenteDellaRepubblica… -