Quirinale | Mattarella accetta il secondo mandato Solo la Meloni contraria L’Aula vota

(Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – Sergioha ascoltato i capigruppi della maggioranza, saliti alper chiedere dire unper spirito di servizio, in nome dell’interesse nazionale. Il Presidente, che in mattinata era stato sollecitato anche dal premier, Mario Draghi, ha acconsentito ad accogliere il rinnovo delGiorgiaha ribadito la L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Mattarella

"Non hanno trovato - dice Cacciari - nessun tipo di accordo a dimostrazione di un'assoluta impotenza politica e da ciò, inevitabilmente, l'appello aperché stia ancora al. ...a disposizione" SpecialeQuella che doveva essere un'eccezione allora, oggi si ripropone, e in entrambi i casi sono, e sarebbero, dettati dallo stallo delle forze politiche su ...Sabato, 29 gennaio 2022 Home > aiTv > La Regioni al Quirinale, Fedriga: "Mattarella in gran forma" Milano, 29 gen. (askanews) - "La gran parte delle Regioni chiede stabilità e l'unità delle istituzion ...(LaPresse) “L’incontro con Mattarella direi che è andato bene, anche se non ha nascosto che, per il suo futuro, stava programmando altro. Capita la situazione, mi sembra che abbia accettato di buon ...