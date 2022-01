Quirinale, mai un Presidente eletto all’ottava votazione: solo Cossiga e Ciampi al primo, record negativo per Leone (Di sabato 29 gennaio 2022) L’elezione all’ottava chiama del capo dello Stato rappresenta un unicum per la storia repubblicana. Sergio Mattarella nel 2015 fu eletto al quarto scrutinio Leggi su lastampa (Di sabato 29 gennaio 2022) L’elezionechiama del capo dello Stato rappresenta un unicum per la storia repubblicana. Sergio Mattarella nel 2015 fual quarto scrutinio

Advertising

RealPiccinini : Seguo la politica per passione da tantissimi anni, ma una pagliacciata come questa non l’avevo mai vista… ?? #Quirinale - pietroraffa : Avete mai sentito dire 'stiamo lavorando per un presidente uomo'? No. Ecco. La dimostrazione che il tema della di… - lorepregliasco : Elisabetta Belloni sarebbe il primo presidente della Repubblica a non essere mai stato parlamentare o ministro #Quirinale - battistabd : RT @GuidoMattioni: Messa alla prova con la battaglia per il Quirinale, la statura politica di Matteo Salvini è sotto gli occhi di tutti: l… - HarnetBana : 'Siete mai stati in una situazione in cui un medico che cura i pazienti collassa dalla fame?'. #Tigray non ha più t… -