Quirinale: Letta, 'su Berlusconi avevo usato parole forti, ma gli ho spiegato tutto' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Alcune parole sono uscite in modo così... Stanotte ho fatto una telefonata personale a Berlusconi, ho avuto parole nei suoi confronti nelle settimane scorse un po' forti. Sono riuscito a parlargli in ospedale, per fargli gli auguri di guarigione e spiegarli che non c'era nulla di personale, anzi. Negli auguri c'era anche l'espressione di questi sentimenti". Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - "Alcunesono uscite in modo così... Stanotte ho fatto una telefonata personale a, ho avutonei suoi confronti nelle settimane scorse un po'. Sono riuscito a parlargli in ospedale, per fargli gli auguri di guarigione e spiegarli che non c'era nulla di personale, anzi. Negli auguri c'era anche l'espressione di questi sentimenti". Lo ha detto Enricoai grandi elettori Pd.

Advertising

lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - VittorioSgarbi : #quirinale Letta non ha un'idea. Non è niente e non ha fatto mai nulla. Lui ha un partito disperso che non esiste. @stampasgarbi - mario_mandanici : #LETTA sufficiente, nonostante il #PD #DIMAIO sufficiente, incredibile sta imparando #CONTE un disastro, non è mest… - Leo91588956 : Elezioni Quirinale: Salvini un disastro,Conte auto goal ai 5*,Di Maio slava i 5*,Letta non serve quando parla,Melon… -