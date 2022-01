Quirinale | Lega e M5s per una donna Presidente Ma è scontro sulla Belloni Alle 9 30 settima votazione SPECIALE TG

(Di sabato 29 gennaio 2022) Questa mattina altro vertice di maggioranza e9.30 nuova chiama per l'elezione del Capo dello Stato. La sesta fumata nera si è chiusa con una valanga di voto per Mattarella e la trattativa ...

Questa mattina altro vertice di maggioranza e alle 9.30 nuova chiama per l'elezione del Capo dello Stato. La sesta fumata nera si è chiusa con una valanga di voto per Mattarella e la trattativa ......verificando condizioni e numeri per vedere se è possibile presentare alle votazioni di oggi il nome dell'ex presidente della Camera che potrebbe essere sostenuto da una maggioranza Ursula senza...Matteo Salvini arrivato alla Camera ha riunito i vertici della Lega. Quindi un vertice con Enrico Letta e ... serie di riunioni terminate con l’ipotesi di candidare una donna al Quirinale. Il nome ...E nella Lega starebbe crescendo, anche su pressione del fronte del ... La riunione, convocata per fare il punto sullo stato delle trattative per il Quirinale, si svolge negli uffici pentastellati alla ...