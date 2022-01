Quirinale | Lega e M5s per una donna Presidente Ma è scontro sulla Belloni Al via settima votazione

(Di sabato 29 gennaio 2022) Salta vertice di maggioranza per l'assenza di Conte. Dalle 9.30 è in corso la nuova chiama per eleggere il successore di Sergio Mattarella che ieri nella sesta fumata nera ha ottenuto una valanga di ...

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Lega

Salta vertice di maggioranza per l'assenza di Conte. Dalle 9.30 è in corso la nuova chiama per eleggere il successore di Sergio Mattarella che ieri nella sesta fumata nera ha ottenuto una valanga di ..., il settimo scrutinio lascia gli italiani e l'Italia ancora senza un nuovo presidente ... Il leader della, Salvini, poco prima dell'accordo, parlando ai giornalisti alla Camera, averva ...sarebbe più serio chiedere a Mattarella l'impegno e il sacrificio di restare al Quirinale e a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, che conferma il sostegno a ...1' di lettura 28/01/2022 - ROMA (ITALPRESS) – “Sto lavorando perchè ci sia un presidente donna in gamba, non un presidente donna in quanto donna. E conto che a breve ci sarà”. Lo ha detto il leader de ...