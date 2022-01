Quirinale | Lega e M5s per una donna Presidente Ma è scontro sulla Belloni Al via settima votazione SPECIALE TG

(Di sabato 29 gennaio 2022) Questa mattina altro vertice dei leader di maggioranza e dalle 9.30 è in corso la nuova chiama per l'elezione del Capo dello Stato. La sesta fumata nera si è chiusa con una valanga di voto per ...

petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - marcodimaio : 'Nelle ultime ore il segretario Salvini ha incontrato avvocati e docenti universitari, altre indiscrezioni sono inf… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | FLASH Il segretario della Lega, Matteo Salvini si è visto con il premier Mario Draghi. I due… - sudfuturo : ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA UNA NECESSITA' PER ADEGUARCI AI SISTEMI DELLE GRANDI DEMOCRAZIE OC… - Isabel_dinatale : È iniziata alle 9.30 la settima #votazione per eleggere il prossimo #presidente della Repubblica? La seconda si svo… -

Il capo dellaha già fatto sapere che il suo partito si asterrà, ma è possibile che lo facciano anche gli altri partiti. Nel frattempo è in corso un vertice del centrodestra con la novità di ...2022, news in diretta tra vertici dei partiti, candidati e ultime notizie sulle decisioni ... ORE 8.57 - "Se faccio un nome comenon va bene, se faccio un nome come centrodestra non va ...Alle 9.30 di oggi, sabato 29 gennaio, è iniziata la settima votazione per il presidente della Repubblica. In caso di fumata nera si tornerà in aula alle 16.30. Forza Italia e centristi puntano su Casi ...ROMA (ITALPRESS) - 'Continuiamo a lavorare per superare i veti'. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando a ...