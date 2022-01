Quirinale | Lega e M5s per una donna Presidente Ma è scontro sulla Belloni Al via settima votazione SPECIALE TG

(Di sabato 29 gennaio 2022) Questa mattina altro vertice dei leader di maggioranza e dalle 9.30 è in corso la nuova chiama per l'elezione del Capo dello Stato. La sesta fumata nera si è chiusa con una valanga di voto per ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati: mancano 71 voti e il centrodestra esplod… - marcodimaio : 'Nelle ultime ore il segretario Salvini ha incontrato avvocati e docenti universitari, altre indiscrezioni sono inf… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | FLASH Il segretario della Lega, Matteo Salvini si è visto con il premier Mario Draghi. I due… - GiorgiaVerna32 : RT @Zeta_Luiss: Comincia la sesta giornata di votazione per il #Quirinale. Bocciata ieri la candidatura #Casellati il leader della #Lega @m… - ANTONIE95711274 : @ManfrediPotenti @Quirinale @matteosalvinimi @Lega_Senato @MolinariRik @AngeloCiocca @maxromeoMB @LegaSalvini… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Lega

Così il leader della, Matteo Salvini , arrivando a Montecitorio per il vertice con i leader di maggioranza. Vedi Anche, facce scure nel centrodestra. E in Aula Casini dà il via alle ...La donna che vogliono al Colle? Mattarella con la parrucca Il leader dellaaffronta anche il tema del fallimento della candidatura Cartabia. 'Io sconfitto? Se non eleggiamo rapidamente un ..."Siamo per avere al Quirinale un personaggio politico ... Lo ha sottolineato, fra l'altro, ai microfoni Rai3 di Agorà Week end il segretario della Lega Matteo Salvini al termine della riunione a ...Al via la settima votazione per la Presidenza della Repubblica con le conseguenze dello strappo all'interno del centrodestra dopo ieri.