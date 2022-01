Quirinale, la passerella del silenzio: ecco chi ha evitato dichiarazioni (Di sabato 29 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) L'articolo proviene da Inews24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale passerella Ecco perché Mattarella non vuole vedere i leader dei partiti ...ha fatto sapere che non intende ricevere un pellegrinaggio di leader politici al Quirinale. ... Non ci sarà insomma, per la sua prevedibile anzi praticamente certa rielezione, quella stessa passerella di ...

Quirinale, tutto fa spettacolo - di Giuseppe Careri Ci sono naturalmente anche i vecchi leoni della politica che non lasciano cadere l'occasione di fare una passerella. Arriva Clemente Mastella, Sindaco di Ceppaloni subito catturato dai giornalisti de ...

Quirinale, Mattarella erede di... Mattarella. E sul web impazzano i meme FOTO Gazzetta del Sud Quirinale, la passerella del silenzio: ecco chi ha evitato dichiarazioni Tra franchi tiratori e parole poco concilianti tra le parti, ecco chi ha preferito evitare dichiarazioni dopo le votazioni per il Quirinale ...

Ecco perché Mattarella non vuole vedere i segretari di partito Il presidente uscente sarà con buona probabilità riconfermato. Chiede di evitare la passerella di segretari piangienti, come nel caso di Napolitano nel 2013: “Parlate con Draghi e Draghi poi parla con ...

