Quirinale, la conferenza stampa del Movimento 5 stelle: segui la diretta (Di sabato 29 gennaio 2022) In diretta da Montecitorio la conferenza stampa del Movimento 5 stelle sul Mattarella bis, con il presidente Giuseppe Conte L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Inda Montecitorio ladelsul Mattarella bis, con il presidente Giuseppe Conte L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ladyonorato : Colui che ha mentito sui dati Covid in conferenza stampa, affama i pensionati, segrega gli abitanti delle isole e r… - fattoquotidiano : #MATTARELLABIS In diretta dalla Camera la conferenza stampa del Partito democratico con il segretario Letta [SEGUI… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Letta ha espresso 'un grande ringraziamento al Presidente Mattarella per la scelta che è una s… - FortunatoBille : #Quirinale #presidenterepubblica Conferenza stampa di Conte...bugiardissimo sulla Belloni. - stelio_pagn : #Conte apre la conferenza stampa con “abbiamo ottenuto anche questo obiettivo”. Peccato che per l’intera settimana… -