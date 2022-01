Quirinale, intesa su Mattarella. Fumata nera alla settima votazione: oltre 380 voti per il capo dello Stato – La diretta (Di sabato 29 gennaio 2022) 13.50 Conte: «Così il governo non si fermerà neanche un giorno» Soddisfatto il leader del M5s Giuseppe Conte che considera salva anche la stabilità del governo Draghi con la conferma di Mattarella: «L’obiettivo era affrontare un passaggio complesso, assicurando stabilità all’azione dell’esecutivo che per noi era fondamentale che non si compromettesse, perché non si può interrompere nemmeno per un solo giorno e questo risultato lo abbiamo conseguito». 13.17 – Fumata nera durante la settima votazione: 387 voti per Mattarella Si è conclusa la settima votazione per l’elezione del presidente della Repubblica che, dopo lo spoglio, ha dato esito negativo, con un quorum fissato a 505 voti. Presenti al voto 978 ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) 13.50 Conte: «Così il governo non si fermerà neanche un giorno» Soddisfatto il leader del M5s Giuseppe Conte che considera salva anche la stabilità del governo Draghi con la conferma di: «L’obiettivo era affrontare un passaggio complesso, assicurando stabilità all’azione dell’esecutivo che per noi era fondamentale che non si compromettesse, perché non si può interrompere nemmeno per un solo giorno e questo risultato lo abbiamo conseguito». 13.17 –durante la: 387perSi è conclusa laper l’elezione del presidente della Repubblica che, dopo lo spoglio, ha dato esito negativo, con un quorum fissato a 505. Presenti al voto 978 ...

