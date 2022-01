Quirinale | il teatrino dei burattini che ha stufato tutti

(Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen – Lo spettacolo avvilente che stanno offrendo in questi giorni i partiti italiani è degno di undei. Per quanto sul presidente della Repubblica si giochi una partita reale, a chiunque appare una surreale messinscena. Così ieri abbiamo assistito all’ennesima puntata di una telenovela che ha, con il centrodestra incapace di fare quadrato sul nome della Casellati, impallinata dal fuoco amico centrista e il centrosinistra che sulla carta non esiste più. Il Pd continua a nicchiare senza proporre un nome che sia uno e il M5s è diviso tra l’ala che fa capo a Conte e quella che segue Di Maio. Ildeie lo Shiva danzante Con Grillo deus ex machina della devastazione, perché più che un guru pentastellato sembra ormai uno Shiva ...

chedisagio : Io sono propenso a credere che alla fine sarà Draghi a salire al Quirinale. Mi pare la scelta più naturale. Ma v… - IlPrimatoN : Lo spettacolo tragicomico che sta offrendo la politica italiana. A suon di fronti spaccati e fumate nere - fandeglinutili : @gaiatortora Intanto abbiamo visto che tutta la retorica piddina sulla donna al Quirinale è una patetica puttanata.… - SusannaSi : @Open_gol Nella riunione di ieri c'erano Conte, Salvini e Letta. Pure Letta era d'accordo sulla Belloni. Non si cap… - IandaAndrea : @pdnetwork Ho aperto Repubblica e leggo sul #quirinale il solito teatrino di veti incrociati. Poca stima per i nomi…

Che è un mestiere serio, con rapporti internazionali e non può essere logorato nel... la bocciatura, di Salvini come kingmaker del dossieranche se questa volta è colpa soprattutto ...Draghi al? Per carità: ci starebbe anche bene, ma allora vi trovereste nella sgradevole ... è proprio una sfida, soprattutto se nel, molti attori (PD in primis) non si azzardano ...Sul manifesto del 26 gennaio scorso Giangiacomo Migone ha opportunamente ricordato come la strage di Capaci, trent'anni fa, fu determinante nell' elezione al Quirinale di Oscar Luigi Scalfaro. Ovviame ...ROMA - La sesta votazione per la corsa al Quirinale ha preso l'avvio questa mattina alle 8 per i 1009 grandi elettori. È probabile che si possa arrivare anche ad una seconda votazione di giornata per ...