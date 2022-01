Quirinale: Il Riformista riporta chat interna Pd, 'votiamo tutti Belloni' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “I leader si sono visti. I nomi sono stati fatti. E la combinazione delle priorità dei diversi partiti porta alla figura di Elisabetta Belloni, per anni segretario generale della Farnesina e ora a capo del Dis, il dipartimento che coordina i servizi di intelligence. Per la prima volta sarebbe una donna a diventare Presidente della Repubblica”. E' quanto riporta Il Riformista che ha avuto copia di chat interna dei parlamentari Pd. Nella chat, "circolata ieri sera con particolare forza tra i parlamentari dem lombardi", un deputato - riporta Il Riformista- sosteneva le motivazioni dell'opportunità “di eleggere per la prima volta una donna Presidente. Più tardi ci ritroveremo con i grandi elettori del Pd per decidere“. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - “I leader si sono visti. I nomi sono stati fatti. E la combinazione delle priorità dei diversi partiti porta alla figura di Elisabetta, per anni segretario generale della Farnesina e ora a capo del Dis, il dipartimento che coordina i servizi di intelligence. Per la prima volta sarebbe una donna a diventare Presidente della Repubblica”. E' quantoIlche ha avuto copia didei parlamentari Pd. Nella, "circolata ieri sera con particolare forza tra i parlamentari dem lombardi", un deputato -Il- sosteneva le motivazioni dell'opportunità “di eleggere per la prima volta una donna Presidente. Più tardi ci ritroveremo con i grandi elettori del Pd per decidere“.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Il Riformista riporta chat interna Pd, 'votiamo tutti Belloni'... - PazzoPerDomani : RT @marioricciard18: Da leggere Sonia Ricci: Mattarella al Quirinale è lo squid game per la destra, vince il parlamento - GhostdogRunner : RT @marioricciard18: Da leggere Sonia Ricci: Mattarella al Quirinale è lo squid game per la destra, vince il parlamento - marioricciard18 : Da leggere Sonia Ricci: Mattarella al Quirinale è lo squid game per la destra, vince il parlamento… - stefanocherti : RT @GioGuzzetta: Una riflessione impolitica sulle vicende in corso per l'elezione del Presidente. Ma almeno faremo esperienza per il futuro… -