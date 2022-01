Quirinale, il presidente della Repubblica risponde a “Le Bimbe di Sergio Mattarella’: la lettera scritta a mano fa il giro del web – FOTO (Di sabato 29 gennaio 2022) “Dobbiamo dirvi una cosa: vi saluta Sergio!”, inizia così il post pubblicato sui social da Le Bimbe di Sergio Mattarella giovedì 27 gennaio. Si tratta di una fan page che ammira e segue il Capo dello Stato uscente, realizzando meme e divertenti vignette con protagonista proprio l’amato presidente. La pagina – più di 56.000 mi piace sommando tutti i social – ha spiegato: “Qualche mese fa abbiamo scritto al nostro presidente della Repubblica per augurargli un felice compleanno (è nato il 23 luglio 1941, ndr) e, mai l’avremmo immaginato, lui ineludibilmente ci ha risposto”. In seguito gli amministratori della pagina hanno aggiunto: “Ci ha regalato il giorno più bello della nostra vita! E oggi vogliamo condividere con voi quest’emozione. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) “Dobbiamo dirvi una cosa: vi saluta!”, inizia così il post pubblicato sui social da LediMattarella giovedì 27 gennaio. Si tratta di una fan page che ammira e segue il Capo dello Stato uscente, realizzando meme e divertenti vignette con protagonista proprio l’amato. La pagina – più di 56.000 mi piace sommando tutti i social – ha spiegato: “Qualche mese fa abbiamo scritto al nostroper augurargli un felice compleanno (è nato il 23 luglio 1941, ndr) e, mai l’avremmo immaginato, lui ineludibilmente ci ha risposto”. In seguito gli amministratoripagina hanno aggiunto: “Ci ha regalato il giorno più bellonostra vita! E oggi vogliamo condividere con voi quest’emozione. ...

