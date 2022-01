Quirinale, il centrodestra si spezza in due: nella notte Forza Italia e cespugli vanno su Casini (Di sabato 29 gennaio 2022) Il centrodestra si spezza in due alla vigilia della settima votazione per il Quirinale. Al termine di una riunione durata un’ora e mezza e andata in scena durante la notte il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, Lorenzo Cesa dell’Udc, Maurizio Lupi di Noi per l’Italia e Giovanni Toti con Paolo Romani per Coraggio Italia hanno scelto di sostenere Pier Ferdinando Casini per il Colle. Si tratta, spiega l’agenzia Ansa, di un vertice importante perché, dopo lo strappo tra Forza Italia e il resto del centrodestra, sancisce la nascita di un nuovo gruppo di grandi elettori che porteranno avanti trattative autonome. La decisione arriva dopo che si erano registrati forti malumori ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilsiin due alla vigilia della settima votazione per il. Al termine di una riunione durata un’ora e mezza e andata in scena durante lail coordinatore diAntonio Tajani, Lorenzo Cesa dell’Udc, Maurizio Lupi di Noi per l’e Giovanni Toti con Paolo Romani per Coraggiohanno scelto di sostenere Pier Ferdinandoper il Colle. Si tratta, spiega l’agenzia Ansa, di un vertice importante perché, dopo lo strappo trae il resto del, sancisce la nascita di un nuovo gruppo di grandi elettori che porteranno avanti trattative autonome. La decisione arriva dopo che si erano registrati forti malumori ...

VittorioSgarbi : #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellat… - pietroraffa : 382 voti per #Casellati al quinto scrutinio. Il centrodestra ha appena fatto una delle peggiori figure della sua st… - AlexBazzaro : Se vieni eletto nel centrodestra e non voti il primo candidato Presidente di centrodestra della storia, fatti due domande! #Quirinale - nonmidilungo : RT @franz999999999: Le donne sinistre si sentono 'diverse' e superiori per razza???.....bene!!!!! Che rimangano pure nel loro recinto. ht… - mimmuscortese : RT @VittorioSgarbi: #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. f… -