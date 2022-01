Quirinale, i nomi in corsa per la carica di Presidente della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella mattinata di oggi si procederà con l’ottava votazione per scegliere il tredicesimo Presidente della Repubblica. I partiti, almeno all’apparenza, sembrano in alto mare per trovare un nome di comune accordo. Ieri nulla di fatto per la candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato. Vari i nomi presenti sul tavolo: si va dalla Belloni alla Cartabia, passando per l’ipotesi Mattarella bis. I nomi in corsa per il Quirinale Elisabetta Belloni Nella serata di ieri, il nome di Elisabetta Belloni è stato proposto dal segretario leghista Matteo Salvini, con l’appoggio del pentastellato Giuseppe Conte. Un nome che sta creando perplessità negli altri gruppi politici e che potrebbe spaccare la maggioranza. La Belloni è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella mattinata di oggi si procederà con l’ottava votazione per scegliere il tredicesimo. I partiti, almeno all’apparenza, sembrano in alto mare per trovare un nome di comune accordo. Ieri nulla di fatto per la candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati,del Senato. Vari ipresenti sul tavolo: si va dalla Belloni alla Cartabia, passando per l’ipotesi Mattarella bis. Iinper ilElisabetta Belloni Nella serata di ieri, il nome di Elisabetta Belloni è stato proposto dal segretario leghista Matteo Salvini, con l’appoggio del pentastellato Giuseppe Conte. Un nome che sta creando perplessità negli altri gruppi politici e che potrebbe spaccare la maggioranza. La Belloni è ...

Tommasolabate : Sul voto a #Casellati il centrodestra sta predisponendo il controllo delle schede (di cognomi e nomi ce ne sono in… - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - AndreaMarcucci : Vorrei ricordare a tutti che per volontà della direzione del #Pd, tutti nomi possibili per il Quirinale dovranno es… - djpaul_incazza : #Quirinale: #Amadeus, #Vespa, #Casellati, #Casini: nomi quasi a caso… allora perché’ non candidare #Topolino,… - gigi52335676 : #maratonamentana Hanno bruciato così tanti nomi che sarebbe giusto chiamarli piromani #centrodestra #Quirinale -