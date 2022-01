Quirinale, fumata bianca: Mattarella rieletto Presidente (Di sabato 29 gennaio 2022) fumata bianca dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle Regioni: all'ottava votazione è stato rieletto Sergio Mattarella, Presidente uscente. E' la seconda rielezione consecutiva di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022)dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle Regioni: all'ottava votazione è statoSergiouscente. E' la seconda rielezione consecutiva di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Ancora fumata nera per la corsa al Quirinale, oltre 330 voti per Mattarella. Terminato lo spoglio della sesta votazione #ANSA - you_trend : ?? Fumata nera anche in questo settimo scrutinio: con 250 voti scrutinati, il presidente uscente Sergio #Mattarella… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | L'elezione del Capo dello Stato in tempo reale. È Mattarella bis, la richiesta della maggioran… - potterwigham : RT @ilgiornale: All'ottava votazione è finalmente giunta la fumata bianca: #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica. Il Cap… - CrapanzanoRobin : RT @ilgiornale: ?? Fumata bianca all'ottava votazione: #Mattarella viene riconfermato Presidente della Repubblica. Superato il quorum di 50… -