Quirinale | Franchi tiratori e sospetti sul flop Casellati Meloni e Lega | noi leali FI | «Tratteremo da soli»

(Di sabato 29 gennaio 2022) «Ma se il centrosinistra non partecipa al voto, come facciamo a prendere gli altri voti?». La telefonata del presidente del Senato Elisabettapiomba nel primo mattino...

VittorioSgarbi : #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellat… - lorepregliasco : Casellati si ferma a 382 voti con 446 votanti di centrodestra: almeno 64 franchi tiratori nella coalizione #Quirinale - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati e il centrodestra fallisce la prova di fo… - fabiottofab : RT @VittorioSgarbi: #quirinale E' stato triste quanto avvenuto con la votazione sulla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. f… - CorsaroGim : RT @fratotolo2: “Pare che manchino all’appello almeno 19 voti espressi dal grandi elettori di Coraggio Italia e una quarantina da Forza Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Franchi

Si restringe il campo dei nomi per il. Fuori il presidente del Senato Elisabetta Casellati, impallinata daitiratori (71 solo del centrodestra), si accelera su Elisabetta Belloni: il capo del Dis sarebbe il punto di ...Disponibili a sostenere oggi Pier Ferdinando Casini per il: è quanto è emerso al termine ... 123 meno del quorum, con una sessantina itiratori nel centrodestra, mentre il ...Stamani settima votazione in Parlamento per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Si inizia alle 9:30. Prima le riunioni delle assemblee dei grandi elettori dei partiti. Previsto anche un tav ...Il leader della Lega adesso più che il king maker deve fare il pompiere: "Centrodestra compatto", ma intanto Forza Italia si smarca da lui e da Meloni ...