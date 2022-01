Quirinale | dopo nuova fumata nera si rivota alle 16 30

(Di sabato 29 gennaio 2022) Servirà unavotazione, l'ottava, che avrà inizio a partire d16,30lanella settima votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle regioni per ...

Advertising

lorepregliasco : Due Presidenti della Repubblica di fila rieletti dopo aver negato categoricamente la disponibilità a un bis? Il si… - pietroraffa : Pensate se Mattarella accettasse e subito dopo decidesse di sciogliere le camere #Quirinale #presidenterepubblica - isabellarauti : #Tg1 @FratellidItalia non asseconda l'ipotesi #Mattarella. Stupirebbe che accettasse dopo aver detto tante volte no… - verso_il_fronte : A questo punto, ora o fanno una legge elettorale proporzionale o il centrodestra si spacca comunque dopo le elezion… - TON12432940 : RT @ItalicaTestudo: #Salvini e la #Lega cadono nel tranello del Pd e valutano l'opzione #Mattarellabis Se davvero lo votassero, sarebbero d… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale dopo

Servirà una nuova votazione, l'ottava, che avrà inizio a partire dalle 16,30la fumata nera nella settima votazione del Parlamento in seduta comune integrato dai delegati delle regioni per eleggere il presidente della Repubblica. Nessuno, ha detto il presidente della ...... la votazione del pomeriggio, l'ottavo scrutinio (che partira' alle 16,30,la sanificazione ...Sergio Mattarella attorno al quale i leader di maggioranza hanno oggi chiuso l'accordo sul. ...I capigruppo di Senato e Camera della maggioranza al Quirinale per chiedere ufficialmente a Mattarella di accettare il mandato bis.“Dopo l’ennesima votazione a vuoto, la settima, si prospetta la rielezione del Presidente Mattarella quale via d’uscita scelta da tutte le forze politiche della maggioranza. Del resto, fin dall’inizio ...