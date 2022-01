Quirinale, dopo lo strappo su Belloni Forza Italia e centristi su Casini. La Lega si astiene (Di sabato 29 gennaio 2022) dopo la figuraccia di ieri su Maria Elisabetta Casellati, il capo della Lega tenta l'azzardo in asse con Conte e fa il nome di Elisabetta Belloni, senza avvertire nessuno degli alleati. E così il centrodestra si divide – per ora – e Forza Italia insieme ai centristi dice che oggi sosterrà Pier Ferdinando Casini. La Lega si astiene alla prima, salvo intese. A partire dalle 9,30 la settima votazione del presidente della Repubblica. Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022)la figuraccia di ieri su Maria Elisabetta Casellati, il capo dellatenta l'azzardo in asse con Conte e fa il nome di Elisabetta, senza avvertire nessuno degli alleati. E così il centrodestra si divide – per ora – einsieme aidice che oggi sosterrà Pier Ferdinando. Lasialla prima, salvo intese. A partire dalle 9,30 la settima votazione del presidente della Repubblica.

