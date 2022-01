Quirinale: Di Battista, 'contrario al bis, ma occhio perché Draghi tornerà alla carica' (Q) (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Adesso la squallida narrazione dell'establishment mediatico sarà "Draghi ha lavorato fin dall'inizio per il Mattarella bis". Un po' come la volpe che non arriva all'uva dopo averci provato in ogni modo (con l'aiuto di nani che si credono giganti) e che alla fine dice che ha sempre sognato che a mangiarla fosse solo Mattarella. Scemenze mandate alla stampa che la stampa diffonde comportandosi non da Stampa ma da ufficio stampa del Premier. Ad ogni modo dato che sono solito prendere sempre posizione senza mai salire sul carro dei vincitori - oggi particolarmente affollato - dico che sono sempre stato contrario alla rielezione del Presidente della Repubblica in carica. A prescindere dal nome. Ero contrario quando venne eletto Napolitano per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Adesso la squallida narrazione dell'establishment mediatico sarà "ha lavorato fin dall'inizio per il Mattarella bis". Un po' come la volpe che non arriva all'uva dopo averci provato in ogni modo (con l'aiuto di nani che si credono giganti) e chefine dice che ha sempre sognato che a mangiarla fosse solo Mattarella. Scemenze mandatestampa che la stampa diffonde comportandosi non da Stampa ma da ufficio stampa del Premier. Ad ogni modo dato che sono solito prendere sempre posizione senza mai salire sul carro dei vincitori - oggi particolarmente affollato - dico che sono sempre statorielezione del Presidente della Repubblica in. A prescindere dal nome. Eroquando venne eletto Napolitano per la ...

