Quirinale | dalle 9 30 la settima votazione Vertice di maggioranza saltato | si cerca l' intesa

Advertising

La7tv : #Propagandalive 'Speciale Elezioni Quirinale' - lunedì #31gennaio dalle 21.15 L'annuncio di @zdizoro durante la… - Agenzia_Ansa : Quirinale, dalle 9:30 la settima votazione. Centristi con Forza Italia, uniti su Casini #ANSA - AlessiaMorani : Considerati i successi di #Salvini nelle candidature- dalle regionali al #Quirinale- chi in futuro si presterà sarà un vero eroe #gattonero - pvsassone : RT @Apndp: Certo poi qualche domanda,dopo la sbornia #quirinale,le vedove dattilografe (dalle vacche sacre della categoria all’ultimo condu… - gazzettamodena : Elezione del presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. Dalle 9,30 il via alla settima vota… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale dalle

...proprio Forza Italia ha deciso che si asterrà alla settima votazione prevista a partire9.30. ...Ferdinando Casini - 6 ? Altri - 10 ? Bianche - 11 ? Nulle - 9 ? Dispersi - 9 leggi anche, ...A partire9.30 è prevista la settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica . Nel pomeriggio, qualora non venisse eletto il nuovo capo dello Stato, è in programma la seconda votazione di ...Mentre è cominciata la settima chiama per l'elezione del Presidente della Repubblica, il governatore ligure e vicepresidente di Coraggio Italia Giovanni Toti è tornato ...Settima votazione in corso a Montecitorio per l'elezione del presidente della Repubblica ma non c'è ancora l'accordo tra i partiti. Si riparte ...