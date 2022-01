Quirinale, arriva la riconferma: Sergio Mattarella presidente della Repubblica (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSergio Mattarella è nuovamente il presidente della Repubblica italiana. Dopo l’elezione del 2015, Mattarella si conferma presidente al termine dell’ottava votazione (nelle precedenti sette un costante nulla di fatto e quorum sempre lontanissimo) e dopo aver più volte dichiarato che non avrebbe voluto fare il bis. Si è cercato in tutti i modi di rispettare il volere dell’ottantenne già presidente, ma alla fine le forza politiche non sono riuscite a fare sintesi intorno ad alcuna alternativa: da Casini a Draghi, passando per Crosetto e Casellati, nessuno dei papabili ha avuto un riconoscimento plebiscitario. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoè nuovamente ilitaliana. Dopo l’elezione del 2015,si confermaal termine dell’ottava votazione (nelle precedenti sette un costante nulla di fatto e quorum sempre lontanissimo) e dopo aver più volte dichiarato che non avrebbe voluto fare il bis. Si è cercato in tutti i modi di rispettare il volere dell’ottantenne già, ma alla fine le forza politiche non sono riuscite a fare sintesi intorno ad alcuna alternativa: da Casini a Draghi, passando per Crosetto e Casellati, nessuno dei papabili ha avuto un riconoscimento plebiscitario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

