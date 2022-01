Quirinale 2022, settima votazione alle 9.30 (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – settima votazione oggi alle 9.30 per l’elezione del presidente della Repubblica. Ancora nessun accordo tra i partiti, con il Mattarella bis che prende quota, raccogliendo 336 voti. Ma la giornata è stata caratterizzata dal naufragio della candidatura di Elisabetta Casellati e da una serie di riunioni terminate con l’ipotesi di candidare una donna al Quirinale. Il nome circolato è stato quello di Elisabetta Belloni, dirigente al vertice dei servizi segreti, ma da Forza Italia a Italia Viva, passando per Leu e una parte del Pd, si registrano malumori trasversali. Le forze politica provano dunque a chiudere la partita del Quirinale puntando su una figura femminile. Ma restano non pochi ostacoli su sentiero della trattativa. La svolta è arrivata nell’incontro pomeridiano, alla Camera, tra ... Leggi su italiasera (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) –oggi9.30 per l’elezione del presidente della Repubblica. Ancora nessun accordo tra i partiti, con il Mattarella bis che prende quota, raccogliendo 336 voti. Ma la giornata è stata caratterizzata dal naufragio della candidatura di Elisabetta Casellati e da una serie di riunioni terminate con l’ipotesi di candidare una donna al. Il nome circolato è stato quello di Elisabetta Belloni, dirigente al vertice dei servizi segreti, ma da Forza Italia a Italia Viva, passando per Leu e una parte del Pd, si registrano malumori trasversali. Le forze politica provano dunque a chiudere la partita delpuntando su una figura femminile. Ma restano non pochi ostacoli su sentiero della trattativa. La svolta è arrivata nell’incontro pomeridiano, alla Camera, tra ...

borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Casellati durante lo spoglio passa al setaccio voti e schede nulle. E viene “beccata” al cellulare… - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - augusto_amato : Per Forza Italia tratto io, Berlusconi scende in campo per il Quirinale - marcuspascal1 : RT @andfranchini: #Quirinale 2022, #Renzi: '#Belloni? Impossibile eleggere capo Servizi' Do ragione a ?@matteorenzi? -