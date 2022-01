Quirinale 2022, Mattarella bis: differenze con Napolitano (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – C’è bis e bis. Perchè da oggi, con il doppio mandato a Mattarella, si può fare un paragone su una seconda volta di un capo dello Stato. Allora, nel 2013, toccò a Giorgio Napolitano rispondere all’appello per il rinnovo dell’incarico. A nove anni di distanza emergono le diverse sfumature delle modalità con cui si arrivò all’epilogo. A parlarne è stato Enrico Letta, uno dei pochi a poter dire di aver puntato per due volte sul bis nella ‘roulette’ del Quirinale. L’allora vice segretario del Pd nel 2013 andò a guidare il governo di larghe intese che nacque come conseguenza del doppio mandato di Napolitano. Insomma, un testimone di prima linea. “C’era l’idea che andassero da Mattarella i leader politici ma io ho pensato che, in una fase nella quale le sgrammaticature costituzionali sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – C’è bis e bis. Perchè da oggi, con il doppio mandato a, si può fare un paragone su una seconda volta di un capo dello Stato. Allora, nel 2013, toccò a Giorgiorispondere all’appello per il rinnovo dell’incarico. A nove anni di distanza emergono le diverse sfumature delle modalità con cui si arrivò all’epilogo. A parlarne è stato Enrico Letta, uno dei pochi a poter dire di aver puntato per due volte sul bis nella ‘roulette’ del. L’allora vice segretario del Pd nel 2013 andò a guidare il governo di larghe intese che nacque come conseguenza del doppio mandato di. Insomma, un testimone di prima linea. “C’era l’idea che andassero dai leader politici ma io ho pensato che, in una fase nella quale le sgrammaticature costituzionali sono ...

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - TeoSic58 : RT @Gazzetta_it: Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica - marialauraloi : RT @antonio_bordin: Nel 2018 gli italiani hanno cacciato il #PD e votato per il cambiamento radicale della politica italiana. Nel 2022, al… -