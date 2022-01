Quirinale 2022, Letta: “Da Mattarella grande atto generosità” (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Un grandissimo ringraziamento al presidente Mattarella” per un atto di “generosità verso il Paese. Oggi è una bella giornata per l’Italia”. Sono le parole del segretario del Pd Enrico Letta. “Con un altro presidente della Repubblica sarebbe stato tutto da costruire, il rapporto tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio e non sarebbe stato tutto forte, immediato e funzionante. La mia valutazione è che Mattarella per il Paese è la scelta migliore in assoluto. Il Paese ci guadagna, l’economica, la ripresa, le forze politiche, i partiti. E’ la migliore delle soluzioni possibili”, ha spiegato. “Il presidente del Consiglio esce più forte con accanto il presidente Mattarella che gli ha dato forza in questi 11 mesi e non è cosa da poco”. Con un nuovo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Un grandissimo ringraziamento al presidente” per undi “verso il Paese. Oggi è una bella giornata per l’Italia”. Sono le parole del segretario del Pd Enrico. “Con un altro presidente della Repubblica sarebbe stato tutto da costruire, il rapporto tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio e non sarebbe stato tutto forte, immediato e funzionante. La mia valutazione è cheper il Paese è la scelta migliore in assoluto. Il Paese ci guadagna, l’economica, la ripresa, le forze politiche, i partiti. E’ la migliore delle soluzioni possibili”, ha spiegato. “Il presidente del Consiglio esce più forte con accanto il presidenteche gli ha dato forza in questi 11 mesi e non è cosa da poco”. Con un nuovo ...

