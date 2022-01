Quirinale 2022 | la settima votazione per il nuovo presidente della Repubblica | la diretta tv

(Di sabato 29 gennaio 2022) A partire dalle 9.30 è prevista laper eleggere il. Nel pomeriggio, qualora non venisse eletto ilcapo dello Stato, è in programma la secondadi giornata. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Casellati durante lo spoglio passa al setaccio voti e schede nulle. E viene “beccata” al cellulare… - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - Lucilla93635698 : RT @ImolaOggi: #Femminismo #Pd Una donna al Quirinale? Sì, ma solo se è di sinistra! Boldrini contro Casellati: 'Le donne non sono tutte ug… - Laila76913893 : RT @Matte_Schiavon: Da ascoltare Matteo Renzi su candidatura inappropriata del capo dei servizi segreti alla presidenza della Repubblica. h… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

Possibile maggioranza Ursula su ex - presidente Camera Grandi manovre nella notte. Forza Italia, 'centristi' e Iv ancora al lavoro sulla candidatura di Pier Ferdinando Casini . A quanto apprende l'...Leggi anche, Salvini: "Lavoro per presidente donna", Forza Italia si smarca da Salvini e Meloni "Se faccio un nome come Lega non va bene, se faccio un nome come ...9.24 – Concluso il vertice della Lega ora Salvini si avvia ad incontri con altri partiti. Vertice di maggioranza prima dell’inizio della settima chiama a Montecitorio . 9.18 ...La giornata di ieri è stata caratterizzata dal naufragio della candidatura di Elisabetta Casellati e da una serie di riunioni terminate con l’ipotesi di candidare una donna al Quirinale. Il nome ...