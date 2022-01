Quirinale 2022 | elezioni presidente Repubblica | news diretta 29 gennaio

Leggi su italiasera

(Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – Settima votazione nelledeldellaintra vertici dei partiti, candidati e ultime notizie sulle decisioni dei leader. ORE 9.09 – “Dobbiamo tentare tutto il possibile per la quadratura del cerchio”. Lo ha detto Enrico Letta ai grandi elettori del Pd. “Se non si riesce ad arrivare in fondo, e noi tenteremo di fare questo, dopo di che c’è la saggezza del Parlamento, assecondarla è democrazia”, ha sottolineato il segretario del Pd. ORE 8.57 – “Se faccio un nome come Lega non va bene, se faccio un nome come centrodestra non va bene… Raccolgo alcuni nomi che mi arrivano dal Pd e M5S e non va bene neanche quello: sono l’ultimo a parlare”, dice Matteo Salvini. (leggi l’articolo) ORE 8.50 – Nessun ...