Quirinale 2022 | Berlusconi | “Chiediamo a Mattarella grande sacrificio per il paese”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – “L”unità oggi si può ritrovare soltanto intorno alla figura del Presidente Sergio”. E’ un passaggio della nota diffusa da Silvio, leader di Forza Italia, dal San Raffaele di Milano dove è ancora ricoverato. “Qualche giorno fa, per senso di responsabilità e nell’interesse del, avevo rinunciato alla mia candidatura, anche per favorire una soluzione unitaria. Quello che è successo dopo è sotto gli occhi di tutti, ma non è questo il momento della polemica”, dice. “Questo è il momento dell’unità e tutti dobbiamo sentirlo come un dovere. Ma l’unità oggi si può ritrovare soltanto intorno alla figura del Presidente Sergio, al quale sappiamo di chiedere un, ma sappiamo anche che glielo possiamo ...