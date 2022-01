Quarantena scuola, si va verso riduzione da 10 a 5 giorni. Alla primaria Dad con 3 positivi. Lunedì Cdm (Di sabato 29 gennaio 2022) Si va verso una semplificazione delle regole sulle quarantene a scuola. Lunedì il Consiglio dei ministri si riunirà per vararle. In sintesi la Quarantena per le scuole si dovrebbe ridurre da 10 a 5 giorni, mentre Alla primaria la didattica a distanza scatterà con tre positivi anziché due come previsto attualmente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 29 gennaio 2022) Si vauna semplificazione delle regole sulle quarantene ail Consiglio dei ministri si riunirà per vararle. In sintesi laper le scuole si dovrebbe ridurre da 10 a 5, mentrela didattica a distanza scatterà con treanziché due come previsto attualmente. L'articolo .

