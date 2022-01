Quanta Italia c’è nello spazio. L’intervento di Di Maio su Airpress (Di sabato 29 gennaio 2022) Le potenzialita? economiche dello spazio sono enormi grazie alla Space economy, frutto di tutte le attivita? di ricerca, esplorazione, gestione e uso delle risorse spaziali che creano valore e benefici per l’intera umanita?. Grazie a un settore di R&S all’avanguardia, permette di realizzare infrastrutture spaziali (upstream) e fruire di prodotti e servizi sulla Terra (downstream), che vanno dalle telecomunicazioni, alla navigazione satellitare, al monitoraggio ambientale e meteorologico. Nonostante la pandemia, il settore ha continuato a crescere, arrivando a un fatturato mondiale di circa 350 miliardi di dollari che, secondo le stime di Morgan Stanley, entro il 2040 superera? i mille miliardi. L’alto livello di innovazione tecnologica fa si? che quello spaziale sia un vola?no formidabile non solo dal punto di vista economico, ma anche per la sostenibilita? ... Leggi su formiche (Di sabato 29 gennaio 2022) Le potenzialita? economiche dellosono enormi grazie alla Space economy, frutto di tutte le attivita? di ricerca, esplorazione, gestione e uso delle risorse spaziali che creano valore e benefici per l’intera umanita?. Grazie a un settore di R&S all’avanguardia, permette di realizzare infrastrutture spaziali (upstream) e fruire di prodotti e servizi sulla Terra (downstream), che vanno dalle telecomunicazioni, alla navigazione satellitare, al monitoraggio ambientale e meteorologico. Nonostante la pandemia, il settore ha continuato a crescere, arrivando a un fatturato mondiale di circa 350 miliardi di dollari che, secondo le stime di Morgan Stanley, entro il 2040 superera? i mille miliardi. L’alto livello di innovazione tecnologica fa si? che quello spaziale sia un vola?no formidabile non solo dal punto di vista economico, ma anche per la sostenibilita? ...

