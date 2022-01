Qualificazioni Mondiali 2022: Perù corsaro in Colombia, bene il Venezuela (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella sfida valida per le Qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022, il Perù supera di misura la Colombia. Tre punti pesantissimi per Lapadula e compagni, che si portano provvisoriamente al quarto posto staccando proprio i Colombiani. In quel di Barranquilla, decide una rete di Flores, che a 5? dal 90? regala il successo ai peruviano e li qualifica virtualmente per la rassegna in Qatar. Ko Ospina, Cuadrado e compagni, chiamati ad un’impresa per staccare il pass per la Coppa del Mondo. Nell’altro match in programma, facile vittoria per il Venezuela, che travolge la Bolivia con un sonoro 4-1. Per i padroni di casa a segno Rondon, autore di una tripletta, e Machis. Inutile la rete del momentaneo 2-1 firmata da Miranda. Risultato che tuttavia cambia poco in ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella sfida valida per lesudamericane aidi Qatar, ilsupera di misura la. Tre punti pesantissimi per Lapadula e compagni, che si portano provvisoriamente al quarto posto staccando proprio ini. In quel di Barranquilla, decide una rete di Flores, che a 5? dal 90? regala il successo ai peruviano e li qualifica virtualmente per la rassegna in Qatar. Ko Ospina, Cuadrado e compagni, chiamati ad un’impresa per staccare il pass per la Coppa del Mondo. Nell’altro match in programma, facile vittoria per il, che travolge la Bolivia con un sonoro 4-1. Per i padroni di casa a segno Rondon, autore di una tripletta, e Machis. Inutile la rete del momentaneo 2-1 firmata da Miranda. Risultato che tuttavia cambia poco in ...

