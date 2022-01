PSG, Sergio Ramos si ferma di nuova: out per la Coppa di Francia (Di sabato 29 gennaio 2022) Ennesimo problema fisico per Sergio Ramos. Il difensore spagnolo salterà il prossimo impegno del club parigino Come riferito da Le Parisien, Sergio Ramos ha dovuto interrompere anzitempo l’allenamento odierno dopo aver accusato un fastidio muscolare. Ennesimo stop per il difensore spagnolo, che salterà la gara con il Nizza in Coppa di Francia. Fin qui, il numero 4, ha accumulato soltanto cinque presenze con il PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Ennesimo problema fisico per. Il difensore spagnolo salterà il prossimo impegno del club parigino Come riferito da Le Parisien,ha dovuto interrompere anzitempo l’allenamento odierno dopo aver accusato un fastidio muscolare. Ennesimo stop per il difensore spagnolo, che salterà la gara con il Nizza indi. Fin qui, il numero 4, ha accumulato soltanto cinque presenze con il PSG. L'articolo proviene da Calcio News 24.

