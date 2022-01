Probabili formazioni Salernitana-Spezia: ventiquattresima giornata Serie A 2021/2022 (Di sabato 29 gennaio 2022) Le Probabili formazioni di Salernitana-Spezia, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 7 febbraio allo stadio Arechi, si tratta di uno scontro salvezza assolutamente delicato, di fatto l’ultima spiaggia per i padroni di casa, mentre gli ospiti potrebbero davvero chiudere ogni discorso e mettersi al sicuro. Lo scontro sarà visibile sia su Dazn che su Sky, andiamo a scoprire quali sono le possibili scelte dei due tecnici. Salernitana – Colantuono fa i conti con diverse assenze, Ribery potrebbe recuperare e sarebbe schierato in avanti in coppia con Bonazzoli. Conferma per Obi in mezzo al campo. Spezia – Nzola in avanti insieme a Verde, Agudelo in ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ledi, match delladi. Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 7 febbraio allo stadio Arechi, si tratta di uno scontro salvezza assolutamente delicato, di fatto l’ultima spiaggia per i padroni di casa, mentre gli ospiti potrebbero davvero chiudere ogni discorso e mettersi al sicuro. Lo scontro sarà visibile sia su Dazn che su Sky, andiamo a scoprire quali sono le possibili scelte dei due tecnici.– Colantuono fa i conti con diverse assenze, Ribery potrebbe recuperare e sarebbe schierato in avanti in coppia con Bonazzoli. Conferma per Obi in mezzo al campo.– Nzola in avanti insieme a Verde, Agudelo in ...

Advertising

sportnotizie24 : #Argentina-#Colombia, le probabili formazioni: possibile chance per Dybala - sportnotizie24 : #Uruguay-#Venezuela, le probabili formazioni: la Celeste cerca continuità - sportnotizie24 : #Bolivia-#Cile, le probabili formazioni: la Roja non può più sbagliare - ilveggente_it : ?? #SERIEC #GIRONEA #Padova Vs #ProPatria è una gara valida per la la ventiquattresima giornata del campionato di Se… - magica_pro : #Trento-#ProVercelli, le probabili formazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Cittadella - Cosenza, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici Cittadella - Cosenza è un recupero della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 14:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. CITTADELLA " COSENZA - domenica ore 14:30 La Serie B approfitta della sosta per le nazionali per recuperare quelle partite saltate nelle ...

DIRETTA/ Spal Inter Primavera (risultato 0 - 0) video streaming tv: poche emozioni! Attenzione però alle insidie che si celano dopo un mese abbondante di sosta: siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà il campo oggi in Spal Inter Primavera? PROBABILI FORMAZIONI SPAL INTER ...

Coppa d'Africa 2021 - Barrow contro Onana: Gambia-Camerun, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Eurosport IT Probabili formazioni Salernitana-Spezia: ventiquattresima giornata Serie A 2021/2022 Le probabili formazioni di Salernitana-Spezia, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 7 febbraio allo stadio Arechi, si tratta di uno scontro ...

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio: ventiquattresima giornata Serie A 2021/2022 Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022: ballottaggi, squalificati e indisponibili ...

Cittadella - Cosenza è un recupero della diciannovesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 14:30: statistiche,, pronostici, diretta tv e streaming. CITTADELLA " COSENZA - domenica ore 14:30 La Serie B approfitta della sosta per le nazionali per recuperare quelle partite saltate nelle ...Attenzione però alle insidie che si celano dopo un mese abbondante di sosta: siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà il campo oggi in Spal Inter Primavera?SPAL INTER ...Le probabili formazioni di Salernitana-Spezia, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022. Appuntamento alle ore 20.45 di lunedì 7 febbraio allo stadio Arechi, si tratta di uno scontro ...Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2021/2022: ballottaggi, squalificati e indisponibili ...