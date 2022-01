Pro Vita & Famiglia: «Preoccupati da spaccatura del centrodestra» (Di domenica 30 gennaio 2022) Quirinale, – «In vista del dibattito parlamentare sul suicidio assistito e sul probabile ritorno in aula del Ddl Zan annunciato da Enrico Letta, siamo profondamente Preoccupati dalla spaccatura della coalizione di centrodestra nell’occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica». Lo affermano in una nota Antonio Brandi (nella foto) e Jacopo Coghe, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Pro Vita & Famiglia Onlus. Nel rispetto delle diverse posizioni emerse in questi giorni e del confronto che ne seguirà, Pro Vita & Famiglia auspica che i partiti di centrodestra sappiano preservare un’assoluta unità politica, anche a livello di amministrazioni locali, sulla difesa della Vita, ... Leggi su romadailynews (Di domenica 30 gennaio 2022) Quirinale, – «In vista del dibattito parlamentare sul suicidio assistito e sul probabile ritorno in aula del Ddl Zan annunciato da Enrico Letta, siamo profondamentedalladella coalizione dinell’occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica». Lo affermano in una nota Antonio Brandi (nella foto) e Jacopo Coghe, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di ProOnlus. Nel rispetto delle diverse posizioni emerse in questi giorni e del confronto che ne seguirà, Proauspica che i partiti disappiano preservare un’assoluta unità politica, anche a livello di amministrazioni locali, sulla difesa della, ...

