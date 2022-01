Pro Sesto-Renate | Serie C | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nonostante laA sia ferma per le Nazionali, non c’è pausa per laC. Nel Girone A si gioca Pro, una gara che, sulla carta, ha ben poco da dire. La Proè ultima con la Giana Erminio e rischia di non riuscire a divincolarsi da questa posizione se non inizia ad ingranare, mettendo a segno punti preziosi. Contro troverà undeciso a ridurre le distanze dalla coppia di testa, ma soprattutto staccarsi dalla FeralpiSalò. Sarà una gara sicuramente spettacolare, con ilche prova il colpo in trasferta. All’ “Ernesto Breda” alle 14.30 ci sarà il calcio d’inizio di una gara da non perdere. Il momento delle due squadre Momento complicato per la Pro, ultima nel Girone A diC. La vittoria ...

Advertising

tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Pescara, ai dettagli la cessione di Marilungo alla Pro Sesto - salamalekumismo : @MilosKerkez88 @acmilan La doppietta alla pro sesto rimarrà sempre con noi - borali_stefano : @Wazza_CN A 10 anni avevo le r9 argentate. Mi sentivo il Dio del Calcio alla Pro Sesto. - SettimanaS : PRO SESTO Stefano Pianicini nuovo responsabile area tecnica - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pro Sesto, colpo in attacco: arriva Guido Marilungo -

Ultime Notizie dalla rete : Pro Sesto

Tutto Lega Pro

La conferma dell'ondaMattarella con 336 voti alscrutinio, difficile da non considerare. Infine, l'indicazione del leader della Lega sul profilo di una donna, probabilmente Belloni . ...... Dimitri Canello ore 14:30 Serie C 24a Giornata Girone A: Piacenza vs Mantova (diretta) Telecronaca: Lorenzo Del Papa ore 14:30 Serie C 24a Giornata Girone A:vs Renate (diretta) ...Pro Sesto-Renate sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e diretta streaming del match di Serie C 2021/2022 ...Nonostante la Serie A sia ferma per le Nazionali, non c'è pausa per la Serie C. Nel Girone A si gioca Pro Sesto-Renate, una gara ...