Pro Sesto-Renate oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 29 gennaio 2022) Prosarà visibilein tv? Ecco il, l’e ladel match valido per la ventiquattresima giornata di. L’ultima in classifica del girone A, vogliosa di far punti per risollevare la propria situazione, affronta la quarta in piena lotta per la promozione, seppur attardata e senza possibilità di perdere ulteriore terreno. Chi avrà la meglio allo stadio Breda? Calcio d’inizio fissato per le ore 14.30 di sabato 29 gennaio,tv non disponibile,su Eleven Sports. SportFace.