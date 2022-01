Primo Piano Quirinale – Sesta giornata di voto 2

Advertising

VincenzoDeLuca : SERGIO MATTARELLA RIELETTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: SCELTA DI SERENITÀ E STABILITÀ PER IL PAESE La mia dichiar… - simofons : Primo piano di un Salvini provato che ammette la sconfitta e si rifugia nel Mattarella-bis osteggiato fino al giorn… - FcInterNewsit : Ufficiale il trasferimento in nerazzurro del centravanti?????? - yooitscellan : RT @LisaDMona: A me sembra assurdo che di fronte ad una morte reale una persona risponda mettendo il suo disagio per la transizione di un?… - sardo8306 : RT @coppiastravaga1: Buon sabato sera a tutti … il mio lui ha voluto farmi un primo piano … a breve vi stupiremo #SabatoDInverno https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo Piano

Italpress

...a negoziare con gli alleati un nuovoministro e un nuovo Presidente'. In sintesi: 'Non so se saremmo riusciti a fare un altro governo con Draghi al Quirinale'. Non manca un passaggio sul...Ma in casa 5 Stelle viene accolta con grande irritazione la reazione del Pd all'esito della trattativa quirinalizia: spiegano fonti parlamentari pentastellate diall'Adnkronos che nel ...Fumata nerissima, alla quinta votazione per Presidente della Repubblica. Lo schianto della candidatura della presidente del Senato Casellati e allo stesso tempo dell’adagio per cui il centrodestra ave ...Cento giorni non sono pochi ma, nell’economia di una consiliatura che tutti auspicano possa durare i cinque anni canonici, non possono di certo rendere concreti i mille progetti che uno schieramento s ...