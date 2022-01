Primavera, infortunio per un azzurrino: le condizioni (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel corso della sfida valida per la 15esima giornata del Campionato Primavera 1 tra Genoa e Napoli, terminata sull’1-2 in favore degli azzurri, c’è anche una nota negativa per gli uomini allenati da Nicolò Frustalupi. Daniel Hysaj, l’italo-albanese cugino di Elseid, è uscito dal terreno di gioco al 53? dopo uno scontro di gioco con il rossoblù Sahli, con l’ausilio dei sanitari. infortunio Hysaj Non destano preoccupazioni le condizioni del giovane talento Primavera che è comunque uscito sulle sue gambe. Ciò non basta per fugare ogni sospetto e con tutta probabilità sarà trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Nel corso della sfida valida per la 15esima giornata del Campionato1 tra Genoa e Napoli, terminata sull’1-2 in favore degli azzurri, c’è anche una nota negativa per gli uomini allenati da Nicolò Frustalupi. Daniel Hysaj, l’italo-albanese cugino di Elseid, è uscito dal terreno di gioco al 53? dopo uno scontro di gioco con il rossoblù Sahli, con l’ausilio dei sanitari.Hysaj Non destano preoccupazioni ledel giovane talentoche è comunque uscito sulle sue gambe. Ciò non basta per fugare ogni sospetto e con tutta probabilità sarà trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

