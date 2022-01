Prezzi carburanti alle stelle | si sfiorano i 2 euro al litro

(Di sabato 29 gennaio 2022) È suonato il campanello d’allarme. Istanno schizzando verso l’alto e in molte pompe di benzina si sta arrivando alla quota psicologica dei 2alper il servito. Sono leggermente più bassi i costi di self-service e diesel che, comunque, sono anch’essi in continuo rialzo. Una costante cominciata qualche settimana fa,

Advertising

QuotidianoEnerg : #unasettimanadienergia su @QuotidianoEnerg #caroenergia, DL Sostegni: novità su cap #Fer e reazioni. Prezzi… - Alessandro_Amad : RT @gianluchinoCPI: Mentre il governo dei migliori continua a nascondersi dietro lo spauracchio dell'emergenza infinita, noi guardiamo oltr… - gianluchinoCPI : Mentre il governo dei migliori continua a nascondersi dietro lo spauracchio dell'emergenza infinita, noi guardiamo… - AssuntaAccetto1 : RT @ALFO100897: 2/3 ...tempo, all'interno del suo 'lavoro', provi ad inserire anche qualche 'sgravio' ai prezzi dei carburanti che stanno r… - fisco24_info : Carburanti, prezzi al galoppo: forti rialzi per benzina e gasolio: (Adnkronos) - Prezzi di benzina e gasolio al gal… -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi carburanti

... l'aumento deideispinge l'inflazione, taglia la spesa delle famiglie e riduce la competitività delle imprese'. E' quanto afferma la Coldiretti Como Lecco sugli effetti del nuovo ...L'aumento deideispinge l'inflazione, taglia la spesa delle famiglie e riduce la competitività delle imprese" . E' quanto afferma la Coldiretti Calabria sugli effetti del nuovo ...Circa l’85% delle merci per arrivare sugli scaffali viaggia su strada. L’aumento dei prezzi dei carburanti spinge l’inflazione, taglia la spesa delle famiglie e riduce la competitività delle imprese.Se un anno fa il prezzo del diesel alla pompa era di 1,35 al litro, oggi è pari a 1,65 euro (+ 22,3 per cento). Anche in Veneto, pertanto, il costo del pieno per un mezzo pesante con più di 11 tonnell ...