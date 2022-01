Polo strategico nazionale. Pubblicato il bando da 723 milioni (Di sabato 29 gennaio 2022) Passi avanti verso la realizzazione del Polo strategico nazionale. Il ministro dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale guidato da Vittorio Colao ha Pubblicato il bando, specificando che la proposta per la creazione del Polo, su cui si basa la gara, è stata individuata secondo il modello di partenariato pubblico privato. Pochi giorni fa l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha predisposto, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale, gli atti che definiscono le modalità per la classificazione dei dati e dei servizi pubblici e i requisiti per le tiPologie di qualificazione dei servizi cloud della Pubblica amministrazione. La procedura del Polo strategico nazionale ... Leggi su formiche (Di sabato 29 gennaio 2022) Passi avanti verso la realizzazione del. Il ministro dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale guidato da Vittorio Colao hail, specificando che la proposta per la creazione del, su cui si basa la gara, è stata individuata secondo il modello di partenariato pubblico privato. Pochi giorni fa l’Agenzia per la cybersicurezzaha predisposto, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale, gli atti che definiscono le modalità per la classificazione dei dati e dei servizi pubblici e i requisiti per le tigie di qualificazione dei servizi cloud della Pubblica amministrazione. La procedura del...

