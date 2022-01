Polacco e apertamente gay: Robert Biedron è il nuovo presidente della Commissione europea per i diritti delle donne (Di sabato 29 gennaio 2022) Uomo, Polacco e gay dichiarato. Robert Biedron, 45 anni, fidanzato ufficialmente con Krzysztof ?miszek, è il nuovo presidente della Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere del Parlamento europeo (Femm). Il deputato socialista, primo politico in Polonia a dichiararsi pubblicamente gay, è anche il primo Polacco a ricoprire questa carica. Il messaggio dell’Europa è chiaro: la Polonia non può più essere il Paese della legge anti-aborto, delle donne che muoiono perché non possono abortire, della segregazione delle comunità gay e Lgbt+. Visualizza questo post su ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 29 gennaio 2022) Uomo,e gay dichiarato., 45 anni, fidanzato ufficialmente con Krzysztof ?miszek, è ilper ie l’uguaglianza di genere del Parlamento europeo (Femm). Il deputato socialista, primo politico in Polonia a dichiararsi pubblicamente gay, è anche il primoa ricoprire questa carica. Il messaggio dell’Europa è chiaro: la Polonia non può più essere il Paeselegge anti-aborto,che muoiono perché non possono abortire,segregazionecomunità gay e Lgbt+. Visualizza questo post su ...

