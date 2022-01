Podcast no vax su Spotify | anche Joni Mitchell rimuove la sua musica dalla piattaforma

(Di sabato 29 gennaio 2022)Mitchel, dopo Neil Young, ritira la suadaperchè non vuole condividere lacon "The Joe Rogan Experience" , uno dei più seguitidel palinsesto ...

Advertising

Agenzia_Italia : ??Anche #JoniMitchell rimuove la sua musica da #Spotify - VerdiVeneto : RT @Agenzia_Italia: ??Anche #JoniMitchell rimuove la sua musica da #Spotify - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: ??Anche #JoniMitchell rimuove la sua musica da #Spotify - ezechiela66 : RT @Agenzia_Italia: ??Anche #JoniMitchell rimuove la sua musica da #Spotify - alcossu : RT @Agenzia_Italia: ??Anche #JoniMitchell rimuove la sua musica da #Spotify -

Ultime Notizie dalla rete : Podcast vax

... uno dei più seguitidel palinsesto statunitense, accusato di diffondere notizie false riguardo l'emergenza sanitaria, appoggiando tesi smaccatamente no -. Mitchell, una delle voci più ...... uno dei più seguitidel palinsesto statunitense, accusato di diffondere notizie false riguardo l'emergenza sanitaria, appoggiando tesi smaccatamente no -. LA POLEMICA Spotify rimuove la ...Anche Joni Mitchel, dopo Neil Young, ritira la sua musica da Spotify perchè non vuole condividere la piattaforma con «The Joe Rogan Experience» , uno dei ...La cantante folk segue la stessa strada di Neil Young. Oggetto della discordia il podcast di Joe Rogan accusato di appoggiare tesi smaccatamente no-vax ...